841.5 مليون درهم أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» في 2023 بزيادة 31 %

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم في العام 2023 وبزيادة وقدرها 31 %، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022. كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23 % لتصل إلى مبلغ 2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

هذا وقد شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 % ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم.

كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23 %، ليصل إلى 275.5 مليون درهم للعام المالي 2023، مقارنة بـ 224.2 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022.

ويقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم. ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.

وعلى صعيد المصاريف العمومية والإدارية، فقد شهدت ارتفاعاً نسبته 12 % لتبلغ 684.1 مليون درهم عن العام المنتهي 2023، مقارنة بـ 610.8 ملايين درهم في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من نسبة 38 % في العام السابق إلى نسبة 35 % هذا العام، مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد.

وتشير قائمة المركز المالي للمصرف إلى زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 11 % لتصل إلى 65.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق.

ويمثل الحفاظ على مركز سيولة قوي أولوية استراتيجية للمصرف، فقد بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم، والتي تمثل ما نسبته 21 % من إجمالي الموجودات. علاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبت 73 %. وتؤكد هذه النسب مجتمعة متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.

وقد نجح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 8 % مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه، نجح المصرف في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء، حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4 % بلغت 5.7 مليارات درهم. وقد أدى هذا الارتفاع إلى وصول إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

هذا ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليارات درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023، وهو ما يشكل 12 % من إجمالي موجودات المصرف. وهذا يترجم إلى نسبة كفاية رأس مال مميزة بلغت 18.87 % وفقاً لمعايير بازل 3.

وبهذا ارتفع معدل العائد على متوسط إجمالي الموجودات ومعدل العائد على متوسط إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 1.36 % و10.81 % على التوالي مقارنة بـ 1.14 % و8.49 % بنهاية العام السابق.

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