الإمارات تحصد حصة الأسد من جوائز «إنترسك 2024»

حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة، حصة الأسد من جوائز الدورة الثالثة من جوائز "إنترسك 2024" بشكل عام في جميع القطاعات، حيث حازت وزارة الداخلية، ومؤسسة المواصلات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وشرطة دبي، على المركز الأول في العديد من الفئات الرئيسية من الجوائز، ما سلط الضوء على مكانة الدولة وقدرتها الفائقة على توفير السلامة والأمن لمواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض إنترسك، الذي تختتم فعالياته اليوم 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، احتفاءً بالابتكار والالتزام من خلال 13 فئة من الجوائز في قطاعات الحرائق والسلامة والأمن.

وشهدت جوائز هذا العام، زيادة بنسبة 38% مع وصول 76 متأهلاً إلى الجولة النهائية، ما يدل على الزخم المتصاعد والتقدم العالمي في هذه القطاعات.

وقال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك، إن قائمة المشاركين في جوائز إنترسك تسلط الضوء على الالتزام الثابت والروح الابتكارية التي يتميز بها القطاع، مؤكداً أن الجائزة تعتبر حافزاً لإحراز المزيد من التقدم في هذه المجالات الحاسمة، وبمثابة شهادة على الحلول المتطورة في القطاع.

وتمت هذا العام إضافة عدة فئات جديدة من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل مشروع تميز في قطاع السلامة من الحرائق، وفازت بها شركة ريآكتون لحماية الحافلات المدرسية الإماراتية لصالح مواصلات الإمارات، وجائزة أفضل مشروع أمني للعام في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفاز بها مركز التكنولوجيا الافتراضية بشرطة دبي عن مشروعه للتوعية بالأمن الذكي، كما فازت شركة سيسناف (SYSNAV) بجائزة حلول السلامة المتميزة.

وفازت شركة رامتك بجائزة التميز في السلامة من الحرائق الجديدة، بينما فازت علياء الكعبي من وزارة الداخلية الإماراتية بجائزة الرائدات في مجال الأمن أو السلامة من الحرائق.

كما فازت "درايدوك وورلد" بجائزة أفضل فريق للسلامة من الحرائق لهذا العام، بينما فازت "دي فيند سولوشينز" بجائزة حلول الأمن الداخلي الرائدة، وفازت "جاريت" بجائزة الحلول الأمنية المثالية، بينما فازت "أكسيوم كوميونيكيشينز" بجائزة حلول الأمن التجاري المتميزة وجائزة بطل الاستدامة.

وحصلت شركة أوتوريو على جائزة أفضل منتج/خدمة للأمن السيبراني لهذا العام، في حين فازت شيماء باسعيد من هيئة الطرق والمواصلات بجائزة أفضل موهبة إماراتية صاعدة، كما توجت شركة البحر الأحمر العالمية بجائزة أفضل فريق أمني لهذا العام.

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