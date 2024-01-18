ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات أوبك للطلب والإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخميس مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد. وخلال التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً إلى 78.16 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً إلى 72.90 دولاراً.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يومياً إلى 106.21 ملايين برميل يومياً في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يومياً، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألفاً إلى 700 ألف برميل يومياً، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في «وضع مريح ومتوازن» هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز