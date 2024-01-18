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19% تراجعاً في الأرباح الفصلية لـ«تي.إس.إم.سي» التايوانية

1/18/2024 7:30:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي.إس.إم.سي انخفاضاً بنسبة 19 في المئة في صافي أرباح الربع الرابع، إذ ألقت المشاكل الاقتصادية العالمية بظلالها على الطلب على الرقائق المستخدمة على نطاق واسع في السيارات والهواتف المحمولة والخوادم.

وهبط صافي ربح الشركة، وهي مورد رئيسي لأبل وإنفيديا، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 238.7 مليار دولار تايواني (7.6 مليارات دولار) من 295.9 مليار دولار تايواني في العام السابق.

وتجاوزت الأرباح توقعات وحدة سمارت إستيميتس التابعة لمجموعة بورصات لندن التي جاءت عند 226.4 مليار دولار تايواني.

وجاءت نتائج الربع الرابع لأكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم مخالفة لتقديرات مجموعة بورصات لندن. وحققت الإيرادات قيمة 625.53 مليار دولار تايواني، حوالي 19.62 مليار دولار، مقابل توقع 618.31 مليار دولار تايواني.

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