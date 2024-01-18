شمال أوروبا يصاب بالشلل بسبب الثلوج والجليد

أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.

وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علماً بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكناً، بحسب متحدث. ولم تتضح فوراً الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.

بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار الخميس.

كما حذر مطار ميونيخ صباح الأربعاء من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة، حسبما قالت ناطقة باسم المطار لوكالة فرانس برس.

في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في حالة «تأهب برتقالي» أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

في النرويج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريباً بعد ظهر الأربعاء فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمة النرويجية. وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد «فاي» Vy انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.

في السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى كثير من حوادث المرور في غرب البلاد وجنوبها، ما سبب زحمة سير على عدد من الطرق الرئيسة.

وقالت الشرطة في بيان إن «سطح الطرق زلق جداً والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى».

وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيراً للعاصمة ستوكهولم من «رياح قوية تترافق مع ثلوج».

أصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقاً لعلماء المناخ.

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