أحزاب إسرائيلية تعتزم طرح مقترح لسحب الثقة عن حكومة نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن حزبي "هناك مستقبل" و"العمل" بصدد طرح مقترحات لسحب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك للمرة الأولى، بعد مضي أكثر من 100 يوم على الحرب في قطاع غزة.

ووفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية فإن المقترح الخاص بحزب "العمل" اليساري، يستند إلى فشل الحكومة في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، فيما جاء مقترح حزب "هناك مستقبل" الليبرالي اعتراضًا على بنود الموازنة العامة الجديدة.

ويسعى حزب العمل عبر مقترح سحب الثقة إلى اسقاط الحكومة، مستندًا إلى الغضب الشعبي بشأن ملف الأسرى، وغموض الموقف بشأن مصيرهم في ظل غياب الأفق لصفقة جديدة.

وأكدت مصادر في حزب العمل أنه "بعد 103 أيام من الحرب، تمزقت دولة إسرائيل ما بين الداخل وبين غزة، وهذه الحكومة لا تكترث في وقت لدينا فيه أبناء وبنات أسرى لدى حماس".

ورفضت المصادر تَعاطي الحكومة مع ملف الأسرى، وقالت إن "الوقت ينفد وإنه لا ثقة في هذه الحكومة التي لا تحرك ساكنًا من أجل إعادة الأسرى".

وأضافت "لا نثق في حكومة لا تضع إعادة المخطوفين والمخطوفات على رأس أولوياتها، وهي حكومة لا تحرص سوى على مصالحها الفاسدة، ولا تهتم بمن يضحون بأرواحهم من أجلها، وليست محل ثقة، ويتعين إسقاطها".

وبحسب الصحيفة، فإن "مقترحات سحب الثقة في النهاية لا يشترط أن تحظى بأغلبية بالكنيست، ولكنها على الأقل تعيد إلى الأذهان الجدل الداخلي والمواجهات السياسية الداخلية، الأمر الذي يتجسد في أول مقترحات سحب الثقة عن الحكومة منذ بدء الحرب".

وقالت الصحيفة إن "الحديث عن إسقاط الحكومة في ظل الحرب أو حتى الذهاب إلى الانتخابات في الوقت الراهن طوال الأشهر الثلاثة الماضية كان بعيدًا عن الواقع، وربما شعر أصحاب هذا الرأي بالحرج ولا سيما أن هناك من سيتهمهم بالتأثير سلبًا على نتائج الحرب".

ويعد مقترح سحب الثقة الخاص بحزب العمل اليساري هو الأول من نوعه، فهو لا يكترث بردود الفعل التي ستصدر عن داعمي نتنياهو من اليمين واليمين المتطرف.



