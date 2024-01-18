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HRW: إنستغرام وميتا تفرضان رقابة غير مبررة على المحتوى الداعم لفلسطين

1/18/2024 7:20:42 AM
(MENAFN- Amman Net) في تقرير حديث أصدرته "هيومن رايتس ووتش " اليوم، كشفت المنظمة عن تطور ملحوظ في سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا"، ما أدى إلى حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".

وأظهر التقرير، الذي يحمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، أن سياسات "ميت" تؤدي إلى إزالة غير مبررة وقمع للخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول حقوق الإنسان الفلسطينية.

ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، أعربت عن استيائها قائلة: "إن الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تضيف إهانة إلى الأذى في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين".

وكشفت النتائج عن ستة أنماط رئيسية للرقابة، بما في ذلك إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل "إنستغرام/البث المباشر" على "فيسبوك"، و"حظر الظل" الذي يشير إلى انخفاض كبير في ظهور المحتوى دون إشعار.
وأشار التقرير إلى أن "ميتا" لم تنفذ التزاماتها الخاصة بإصلاح سياساتها وتنفيذها في مجال الإشراف على المحتوى، ما أثر سلبًا على حقوق الإنسان للمستخدمين الفلسطينيين.

براون شددت على أهمية أن تثبت "ميتا" جدارتها في معالجة قضايا الرقابة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ "خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" على أهمية تأكيد حقوق التعبير المحمي، بما في ذلك التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، داعية "ميتا" إلى مراجعة سياستها بشأن "المنظمات والأفراد الخطرين" لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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