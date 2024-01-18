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الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

1/18/2024 7:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في المرتبة 68 عالمياً و5 عربياً، على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، الذي يقيس أداء البلدان والمدن العالمية وفق مدى تشجيع بيئة أعمالها للشركات الناشئة.
وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إنه على مستوى المدن فقط حلّت مدينة عمّان في المرتبة 218 بين المدن المشاركة، وهي ضمن الربع الأول من المدن العالمية الأفضل من حيث تشجيعها ودعمها للشركات الناشئة.
وعلى الصعيد العربي، فقد جاءت مدينة دبي في المرتبة 58 عالميا والأولى عربيًّا.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين البلدان المشاركة (100 بلد) في المؤشر، تلتها المملكة المتحدة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة، ومن ثم كل من كندا والسويد وسنغافورة.
وعلى مستوى مدن العالم، حلت 4 مدن من الولايات المتحدة بين المدن الخمس الأفضل أداءً على المؤشر من أصل 1000 مدنية مشاركة من جميع أنحاء العالم، وهي: سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن. فيما حلت لندن في المرتبة الثالثة بين تلك المدن.
وأشار تقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، إلى أن الأردن يمثل وجهة حيوية للابتكار وريادة الأعمال، من خلال استضافته مجموعة من الشركات والمبادرات الرائدة.
وذكر التقرير أن الأردن يضم مجموعة من الشركات التي تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو.
وقال إن التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن، هي إقناع رواد الأعمال الطموحين والموهوبين بالاستمرار في العمل، وتطوير مشاريعهم الناشئة في الأردن، لإيمانهم بارتفاع معدلات الضرائب ووجود بعض المعوقات للاستثمار.
ومع ذلك فقد أشار التقرير إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات فعّالة لتقليل الإجراءات الإدارية وإصدار التشريعات والقوانين المعززة للاستثمار.




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