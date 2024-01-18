العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة.
وكانت وكالة أنباء العراق الرسمية نقلت عن السوداني قوله، أمس الأربعاء، إن بلاده ماضية بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في دافوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "جي بي مورغان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله".
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