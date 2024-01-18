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العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

1/18/2024 7:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة.
وكانت وكالة أنباء العراق الرسمية نقلت عن السوداني قوله، أمس الأربعاء، إن بلاده ماضية بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في دافوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "جي بي مورغان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله".




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