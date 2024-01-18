104 يوماً على العدوان .. شهيدان في خانيونس ودوي انفجارات في بيت حانون وبيت لاهيا

MENAFN - Al Wakeel News)استُشهد فلسطينيان ، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنطقة عبسان شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر صحفية، إن دوي انفجارات عنيفة هزت محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، دون ورود أي معلومات عن إصابات.



كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى تابعا للجامعة الإسلامية في مدينة غزة، ما أدى إلى تضرره بشكل كبير.



وبعد منتصف الليلة، قصف طائرات الاحتلال منزلا مأهولا لعائلة الزاملي في حي الجنينة في رفح شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا على الأقل.



وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، خاصة شرقي محافظة خانيونس والنصيرات وجباليا والمغازي ورفح، تخللتها انفجارات وسط مدينة خان يونس.



فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق جنوب قطاع غزة ووسطها وشمالها، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وجرى انتشال جثامين 12 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي، جراء القصف المتواصل جنوب القطاع.



ولليوم السابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.



وهذه هي المرة السابعة، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 24448 شهيدا، و61504 مصاب، فيما لا يزال الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

