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تركيا تدخل خط الأزمة بين باكستان وإيران

1/18/2024 7:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على وقع التوتر الذي تفجر مؤخراً بين إيران وباكستان، وبعدما بادرت الصين لإعلان وساطة جديدة بين البلدين، دخلت تركيا خط الأزمة.
ودعت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.
وأعربت الوزارة في بيان، عن اعتقادها بأنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
جاء ذلك بعدما عرضت الصين التوسط بين البلدين الجارتين عقب الضربات، داعية الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.




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