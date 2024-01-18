تركيا تدخل خط الأزمة بين باكستان وإيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على وقع التوتر الذي تفجر مؤخراً بين إيران وباكستان، وبعدما بادرت الصين لإعلان وساطة جديدة بين البلدين، دخلت تركيا خط الأزمة.
ودعت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.
وأعربت الوزارة في بيان، عن اعتقادها بأنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
جاء ذلك بعدما عرضت الصين التوسط بين البلدين الجارتين عقب الضربات، داعية الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.
MENAFN18012024000208011052ID1107737786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.