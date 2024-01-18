كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن وضع البلديات في الأردن بالصعب لافتا إلى أن للبلديات ديون على المواطن تزيد على 300 مليون دينار.

وقال كريشان خلال مناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن إيرادات البلديات كانت في الفترة 2016-2019 نحو 1.26 مليار دينار، فيما انخفضت في الفترة 2020-2024 إلى نحو 500 مليون دينار وذلك في ظل تأثر العالم والمملكة بجائحة كورونا.

وأضاف أن هناك 104 بلدية في كافة مناطق المملكة وهناك 3 بلديات في طريقها للاستحداث، موضحا أن الوزارة تعمل ضمن نهج استحداث بلدية في كل لواء أو قضاء لا يوجد فيه بلدية وبطلب نحو 80% من سكان اللواء أو القضاء باستحداث أن تعمل الوزارة على استحداث بلدية في تلك المناطق.

يشار إلى أن موازنة وزارة الإدارة المحلية لعام 2024 بلغت 209.7 مليون دينار، منها 201 مليون دينار للنفقات الرأسمالية و8.7 مليون دينار للنفقات الجارية.



