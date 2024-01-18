تعرّف على قدرات جيش باكستان الذي يمتلك سلاحاً نووياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين إيران وباكستان، عقب توجيه الجيش الباكستاني ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، رداً على شن طهران هجوماً صاروخياً على تنظيم جيش العدل في باكستان، نشر موقع غلوبال فايرواير العسكري قدرات الجيش الباكستاني المصنف في المرتبة السابعة عالميا.ووفقاً الموقع فإن باكستان هي إحدى الدول الـ 9 التي تمتلك أسلحة نووية، وبدأت في تطويرها عام 1972.



ويبلغ عدد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.



وعدد قواته الجوية 1280 طائرة حربية بينها 320 مقاتلة، و410 طائرة هجومية، كما يمتلك 328 مروحية عسكرية منها 49 مروحية هجومية.



ويمتلك الجيش الباكستاني 2182 دبابة، وقرابة 2600 مدرعة، إضافة إلى 307 مدفع ذاتي الحركة، و 1240 مدفعا ميدانيا، 144 راجمة صواريخ.

أما من حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الباكستاني من 197 قطعة بحرية بينها 5 غواصات، و10 فرقاطات و3 كاسحات ألغام.



بينما على صعيد الترسانة النووية فإن الجيش الباكستاني يمتلك بين 90-110 من الرؤوس الحربية النووية فيما تصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى 7 مليارات دولار أميركي.



يشار إلى أن الجيش الباكستاني يعتمد على نظام الأفواج لكنه يُقسم عملياً وجغرافياً إلى مناطق قيادة مع كون الفيالق المختلفة أهم ميادينه الرئيسية.

