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حزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش الاوضاع في المنطقة ويثمن الدور الاردني المساند لفلسطين

1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، جرت مناقشات معمقة ورؤى استراتيجية حول الأوضاع الراهنة والمستقبلية في المنطقة، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية. الكابتن محمد الخشمان، رئيس المجلس المركزي لحزب الإتحاد الوطني، افتتح الجلسة بكلمة رئيسية شدد خلالها على الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للتحديات الإقليمية، مع التأكيد على التزام الحزب بالمواقف الثابتة التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص القضية الفلسطينية.
أكد الكابتن الخشمان على أن الأوضاع في قطاع غزة، وخصوصاً في ظل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، تتطلب تعزيز الدعم الأردني للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الميدانية الأردنية في تقديم العون والدعم الطبي لسكان غزة. وأضاف أن هذه الجهود تعكس التزام الأردن، حكومةً وشعبًا، بالقضية الفلسطينية وتأكيد دوره كراعٍ للسلام والاستقرار في المنطقة.
الأمين العام للحزب قدم عرضًا تفصيليًا حول الأنشطة والمشروعات التي قامت بها الأمانة العامة، مؤكدًا على أن الحزب لم يكتفِ بالدعم السياسي والمعنوي فحسب، بل قدم مساعدات عينية ودعمًا لوجستيًا لقطاع غزة. تم تسليط الضوء على عدة مبادرات، بما في ذلك برامج تعليمية وصحية ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى النقاشات المستفيضة حول إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مع القدس الشريف كعاصمة لها. أكد أعضاء المجلس المركزي على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يمثل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، وشددوا على ضرورة العمل بشكل مشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
كما نوقشت خلال الاجتماع الخطط الاستراتيجية المُستقبلية للحزب، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تعزيز دور الحزب في الساحة السياسية الأردنية والإقليمية. تناولت هذه الخطط موضوعات متنوعة تتراوح بين التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير برامج تعليمية وصحية تستهدف الشباب والمجتمعات المحلية.
أحد الجوانب البارزة في النقاش كانت الحاجة إلى مواصلة العمل والجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحزب، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأردن. أكد المجتمعون على أهمية تحقيق التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان كأسس لبناء مجتمع أردني قوي ومزدهر.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة توسيع دائرة التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية والإقليمية. وضع المجلس المركزي في اعتباره الحاجة الماسة لتعزيز العلاقات مع الأحزاب والمؤسسات الوطنية الأخرى لتحقيق تطلعات الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
تضمن الاجتماع أيضًا مناقشات حول كيفية التعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. تم التأكيد على ضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات، مع توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأخيرًا، تم التأكيد على الدور الأردني الهام وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد في دعم القضية الفلسطينية ومساهمتهما في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. تم الإشادة بالمساهمات القيمة للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والدور الإنساني الذي تقوم به في توفير الرعاية الطبية الضرورية للمتضررين من الصراع.
في نهاية الاجتماع، أكد المجلس المركزي على أن تحقيق الأهداف يتطلب جهدًا جماعيًا وتنسيقًا مع جميع الأطراف المعنية، محليًا وإقليميًا ودوليًا. أشار الأعضاء إلى أن مسيرة الحزب نحو الأمام يجب أن تتم بروح الوحدة والتعاون، وأن يكون الحزب قوة فاعلة في دعم العدالة والسلام في المنطقة.
من خلال هذا الاجتماع، أظهر حزب الاتحاد الوطني الأردني التزامه الراسخ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ودوره كحزب سياسي فاعل يعمل لصالح الشعب الأردني والفلسطيني، ويسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تم التأكيد على أن الحزب سيواصل جهوده لتعزيز التنمية والتعاون الإقليمي، وسيبقى ملتزمًا بالدفاع عن القضايا العادلة والمبادئ التي يؤمن بها.








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