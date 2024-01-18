الاحتلال يقر بإصابة 28 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة

الاحتلال يقر بإصابة 28 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة
التاريخ
1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 28 من جنوده في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
هذا واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط خلال المعارك الدائرة في غزة.
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