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الاحتلال يقر بإصابة 28 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة

1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 28 من جنوده في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط خلال المعارك الدائرة في غزة.

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