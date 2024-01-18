استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس
التاريخ
1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم الخميس في قصف الاحتلال على قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .
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