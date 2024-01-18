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استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم الخميس في قصف الاحتلال على قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .

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