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الاحتلال يعتقل شابين من العوجا والجفتلك شمال أريحا

1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيين من العوجا والجفتلك، شمال أريحا.


وذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين هاني تيسير عبد العزيز معالي (42 عاما) من بلدة العوجا، وفادي علي مرزوق مساعيد (28 عاما) من قرية الجفتلك.


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