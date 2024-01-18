الاحتلال يعتقل شابين من العوجا والجفتلك شمال أريحا

الاحتلال يعتقل شابين من العوجا والجفتلك شمال أريحا
التاريخ
1/18/2024 7:20:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيين من العوجا والجفتلك، شمال أريحا.
وذكر مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين هاني تيسير عبد العزيز معالي (42 عاما) من بلدة العوجا، وفادي علي مرزوق مساعيد (28 عاما) من قرية الجفتلك.
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