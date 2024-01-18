بينها الخضروات.. أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد تلعب دوراً حيوياً في صحة الإنسان. مع ذلك، فهو مرتبط أيضاً بحالات صحية مختلفة، بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا كان موجوداً بكميات زائدة.



وفي حين أن أجسامنا تنتج الكوليسترول بشكل طبيعي، فإن الخيارات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستوياته.

في السياق كشف موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص في تقرير عن أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ، خاصة في فصل الشتاء، حيث يصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أكثر أهمية، وفق الدكتور مانيش إيتوليكار بمستشفى فورتيس الهندي:



1- البقوليات

أثبتت البقوليات، بما في ذلك الفول والبازلاء والعدس، فوائدها في تقليل مستويات LDL.

وكشفت دراسة أجريت عام 2021 أن الاستهلاك اليومي لكوب واحد من الفاصوليا أدى إلى انخفاض مستويات LDL بشكل ملحوظ. لذا يُنصح بتناول البقوليات بانتظام بدلاً من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة لنمط حياة أكثر صحة للقلب.



2- المكسرات

يمكن التحكم في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي عن طريق تناول المكسرات بانتظام مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق. كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.



3- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي تلعب دوراً مهماً في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ويُنصح بدمجها في السلطات أو الخبز المحمص لتقليل مستويات LDL. فبحسب دراسة أجريت عام 2015، يؤدي الاستهلاك اليومي للأفوكادو إلى انخفاض واضح في LDL ويعزز صحة القلب.

4- الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تسهل زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار.

أما أفضل طريقة لطهي السمك للحفاظ على فوائده وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فهي طهيه على البخار، لذا ينصح بتناوله بهذه الطريقة.



5- جميع أنواع الحبوب

يرتبط اتباع نظام غذائي يحتوي على 3 حصص من الحبوب الكاملة يومياً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19%، لأنها تحتوي على البيتا غلوكان.

ويُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب.



6- الفواكه والتوت

من أجل خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ينصح بتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

وإلى جانبهما حاول تضمين التوت أيضاً بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات.

7- الخضروات

تساهم الخضروات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية بتحسين مستويات LDL وHDL ومستويات الكوليسترول الإجمالية.

إن تناول أكثر من 3 حصص من الفواكه والخضروات يومياً يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

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