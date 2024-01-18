الأمن السيبراني: التعامل مع 453 حادثاً سيبرانياً خلال الربع الثالث من العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني، خلال الربع الثالث من العام الماضي، 453 حادثة استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة، وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مؤسسات حيوية.



وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني، الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، بلغ عدد عمليات الاستجابة لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 20 عملية، أجرى خلالها فريق التحقيقات الرقمية 22 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بها، وتوزعت الحوادث الأمنية حسب درجة الخطورة إلى 26% خطر، 1% شديد الخطورة، 8% منخفض الخطورة،و65% متوسط الخطورة.



ورصد التقرير أهم الحوادث السيبرانية وهي: 8% برمجية الفدية، و8% محاولات اختراق، و7 % عدم الالتزام بالسياسات، و7 % تصيد إلكتروني، و70 % برمجيات خبيثة أخرى.



وأشار إلى إجراء فحص أمني للخوادم في مركز البيانات الحكومي ولعدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ مجموع الثغرات الأمنية التي جرت 82733 ثغرة، ومجموع الثغرات على المواقع الإلكترونية الحكومية 708 ثغرات لـ89 موقعا إلكترونيا تابعا لـ63 مؤسسة.



ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة بلغت 69 فحصا، شملت: الخارجي والمواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، ومجموع الثغرات 54 توزعت على 7% حرجة الخطورة، و11% عادية الخطورة، و20% متوسطة الخطورة، و30% منخفضة الخطورة، و32% مرتفعة الخطورة.



وأوضح، أن أبرز المخاطر السيبرانية الوطنية التي رصدت هي: استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة، وخدمات داخلية مكشوفة على شبكة الإنترنت، واستخدام إعدادات غير آمنة للبروتوكولات المستخدمة في الشبكات، وبروتوكولات مفتوحة (بدون تشفير للبيانات)، وخوادم "دي ان اس" غير محمية.



ورصد التقرير نقاط ضعف تنوعت تصنيفاتها من حيث الخطورة إلى 3% بروتوكلات مفتوحة، و27% برمجيات منتهية الدعم، و33% أخطاء أمنية، و37% إعدادات غير آمنة.



وأشار إلى أن الحوادث السيبرانية التي رصدت على المستوى الوطني اشتملت على استهداف عدد من المؤسسات الحكومية من قبل مجموعات تهديد متطورة، وهجوم الفدية على شركة أردنية، وإصابة بعض المؤسسات ببرمجيات تعدين العملات الرقمية، وهجوم تعديل وتغيير محتوى لمؤسستين أردنيتين، وتسريب بيانات لموظفين حكوميين، إضافة إلى رصد حوادث سيبرانية أقل تأثيرا كحجب الخدمة وهجمات تستهدف أنظمة التحكم عن بُعد واستغلال لبعض الثغرات القديمة والمعروفة.



وحول المؤشرات الإقليمية والعالمية، بين التقرير أن بيئة التهديدات السيبرانية تتميز بالتغير المستمر تبعا لعوامل منها، التغيرات الجيوسياسية، ودوافع جهات التهديد التي تختلف حسب تصنيف تلك الجهات وقدراتها الفنية والدعم المتوفر لها وارتباطها ببعض مؤسسات دولها، لافتا إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية البارزة كالحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب على غزة تؤدي إلى زيادة الأنشطة السيبرانية.