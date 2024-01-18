يونيون بانكير بريفيه يعزز فريق الحوكمة في الشرق الأوسط لتنفيذ خطط النمو

محمد شكري، المديرالتنفيذي لفرع يونيون بانكير بريفيه في الشرق الأوسط

محمد عبد اللطيف، الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي, الإمارات العربية المتحدة, January 18, 2024 /EINPresswire / -- يسرّ يونيون بانكير بريفيه (UBP)، وهو بنك خاص يتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً له، أن يعلن عن تعيين السيد محمد شكري مديراً تنفيذياً جديداً لفرع البنك في الشرق الأوسط المتمركز في دبي، اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك رهناً بالموافقة التنظيمية.يمتلك محمد شكري خبرة تزيد عن عقدين في القطاع المصرفي، وهو مصرفي مخضرم يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدة مؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قبل الانضمام إلى يونيون بانكير بريفيه، شغل السيد محمد مناصب قيادية في سيتي بنك، ومصرف المشرق، وبنك أبوظبي الوطني، وأخيراً في جي بي مورغان حيث تولى منصب رئيس تغطية الشركات متعددة الجنسيات لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.في منصبه الجديد، يخلف السيد محمد شكري السيد محمد حامد عبد اللطيف الذي انضم إلى البنك عام 2012 وتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك يونيون بانكير بريفيه الشرق الأوسط منذ عام 2015. واعتباراً من 1 يناير 2024، سيتولى السيد عبد اللطيف دور الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنباً إلى جنب مع السيد وليد شاش الذي يقود استراتيجية يونيون بانكير بريفيه للمنطقة منذ عام 2005.يأتي هذا التغيير الاستراتيجي في القيادة استجابة للنمو السريع الذي تشهده يونيون بانكير بريفيه في الشرق الأوسط، والذي يعكسه التدفق القوي للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة والمؤسسات والمكاتب العائلية في السنوات القليلة الماضية. كما تعكس هذه التعيينات الجديدة التزام يونيون بانكير بريفيه بالمنطقة، حيث تدير الشركة حالياً أكثر من 12 مليار دولار أمريكي من ثروات عملائها في الشرق الأوسط، منها 4.5 مليار دولار أمريكي مُدارة من دبي.تعليقاً على التغيير القيادي، صرّحت السيدة نادين لوسيور-بين، رئيسة قسم إدارة الثروات في الأسواق النامية لدى يونيون بانكير بريفيه قائلة: "يسعدنا أن نرحب بانضمام السيد محمد شكري إلى الفريق ونتطلع إلى رؤية السيد محمد عبد اللطيف في دور قيادي عالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُمثل خبرة السيدة محمد شكري والسيد محمد عبد اللطيف الواسعة وفهمهما القوي للمنطقة القيادة المثالية لإرشاد يونيون بانكير بريفيه عبر المرحلة المقبلة من التطوير والحفاظ على معدل نموها الذي يتجاوز نسبة 10٪ في المنطقة في السنوات القادمة."من جانبه، أضاف السيد محمد شكري قائلاً: "يشرفني أن أسير على خطى السيد محمد عبد اللطيف. تتمتع منطقة الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة وأنا على ثقة من أن يونيون بانكير بريفيه تتمتع بمكانة مثالية للاستفادة من الفرص العديدة التي تلوح في الأفق، بفضل الهيكل العائلي المملوك لها، ونموذج أعمالها المرِن للغاية، وعمق خبرتها ومعرفتها بالمنطقة."تخدم يونيون بانكير بريفيه منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً ولديها حضور في المنطقة منذ عام 2012. وينعكس التزامها بالمنطقة من خلال مكتبها في دبي، الواقع في مركز دبي المالي العالمي والخاضع لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يضم فريقاً يزيد عن 40 متخصصاً، بما في ذلك مديري العلاقات ومستشاري الاستثمار.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:برنارد شوستررئيس قسم الاتصالات بالمجموعة (المتحدث الرسمي)+41 58 819 24 70...أودري بيرلادينرئيسة العلاقات الإعلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا+41 58 819 26 44...نبذه عن يونيون بانكير بريفيه (UBP) -يُعد البنك واحداً من الرواد في عالم البنوك الخاصة في سويسرا وأحد أكبر البنوك من حيث حجم رأس المال، بدخوله ضمن الفئة الأولى لتصنيفات البنوك بنسبة بلغت 25,7 %. وهو بنك متخصص في مجال إدارة الثروات للعملاء، سواءً الثروات الخاصة أو ثروات المؤسسات. ويتخذ البنك من جينيف مقراً له، ويعمل فيه ما يقرب من 2008 موظفين موزعين على ما يزيد عن عشرين موقعاً حول العالم، ويدير أصولاً بقيمة 140.6 مليار فرنك سويسري (جميع الأرقام حتى 30 يونيو 2023).

ياسمين عبدالخالق

إف تي آي كونسلتنج

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