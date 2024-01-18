طيران ناس يدشن وجهتين جديدة من جدة إلى مومباي وأسمرة

الرياض – أصداف نيوز :

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بتدشين رحلات مباشرة من جدة إلى وجهتين في آسيا وأفريقيا خلال الأسبوع الجاري، ليضيف مدينة مومباي الهندية، والعاصمة الأريترية أسمرة، إلى شبكته المتنامية من الوجهات الدولية، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية وتحقيق المستهدفات بالوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وبالانسجام أيضاً مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن(PEP) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

حضر ممثلون عن طيران ناس وشركة مطارات جدة (JEDCO) الحفل الذي أقيم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للاحتفال بإطلاق الرحلات المباشرة من جدة إلى مومباي، المركز المالي والمدينة الأكثر تعداداً للسكان في الهند بجنوب آسيا، وإلى أسمرة، العاصمة والمدينة الأكثر تعداداً للسكان في إريتريا بالقرن الأفريقي.

وبدأ طيران ناس اعتباراً من يوم الاثنين 15 يناير تشغيل رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى مومباي يومي الاثنين والأربعاء، ورحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى أسمرة يومي الأربعاء والأحد اعتباراً من الأربعاء 17 يناير.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.