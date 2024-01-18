الخيرية الأردنية الهاشمية: 39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن لغزة منذ بدء الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل مجموع المساعدات التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأزمة إلى 39 طائرة و188 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.



وبيّن أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن هذه المساعدات أرسلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية (سلاح الجو/ الجيش العربي)، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.



وأشار الشبلي إلى أنه تم تأمين المواد الإنسانية من مواد غذائية وطبية وإغاثية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والنداء الإنساني – بريطانيا (Human Appeal) وجمعية صندوق إغاثة أطفال فلسطين ومنظمة أنيرا ووكالة Direct Relief ومنظمة إنقاذ الطفل، وعدد من مختلف الجهات المتبرعة من المؤسسات الخاصة وشركات الأدوية.



وقال الشبلي أن الهيئة ضاعفت جهودها لتعمل على مدار الساعة من أجل تأمين المواد الضرورية والاحتياجات الرئيسية لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة هناك من خلال إرسال الطائرات جواً وتسيير القوافل البرية وبالتعاون مع مختلف الجهات.



وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية من خلال قنوات التبرع المعلن عنها، وسترسل المساعدات الإنسانية بكامل قدراتها التشغيلية وبجهود تعكس الموقف الأردني تجاه الوضع الراهن في قطاع غزة.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني