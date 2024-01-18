الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس

وأفاد مدير نادي الأسير كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني محمد جمال علي فقها من مدينة طوباس، خلال مروره على حاجز طيار أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.