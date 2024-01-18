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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس

1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا من مدينة طوباس.


وأفاد مدير نادي الأسير كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني محمد جمال علي فقها من مدينة طوباس، خلال مروره على حاجز طيار أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.

وفا


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