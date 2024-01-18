الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس
التاريخ
1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا من مدينة طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني محمد جمال علي فقها من مدينة طوباس، خلال مروره على حاجز طيار أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.
وفا
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