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مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء X

1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X، معربا عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء حتى مايو المقبل.
وفي حديث في حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض X" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال غيبريسوس إن "اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة".
وسلط الضوء على مصطلح "المرض X"، الذي يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018، مؤكدا على حتمية الأحداث غير المتوقعة.
ودعا غيبريسوس إلى عدم مواجهة الشكوك دون الاستعداد وشجع إلى الاستعداد للمجهول المحتمل، مؤكدا أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض X.
وشدد على أهمية الصحة الأولية، مشيرا إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، مضيفا: "الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، بدءا من الاستعداد... فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد".
وفي معرض تسليط الضوء على الموعد النهائي في مايو 2024 لاتفاقية الوباء، أعرب غيبريسوس عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه إذا فشل الجيل الحالي، ذو الخبرة المباشرة في التحرك، فإنه يشك في نجاح الجيل القادم، مشددا على أنه "من أجل أبنائنا وأحفادنا، يجب علينا إعداد العالم للمستقبل".

روسيا اليوم


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