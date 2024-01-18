شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس

شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس
التاريخ
1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أدى إلى استشهاد شخصين وتسبب في سقوط عدد من المصابين.
وتحدثت مراسلة الجزيرة عن دوي انفجارات عنيفة هزت محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.
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