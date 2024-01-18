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شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس

1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أدى إلى استشهاد شخصين وتسبب في سقوط عدد من المصابين.


وتحدثت مراسلة الجزيرة عن دوي انفجارات عنيفة هزت محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.


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