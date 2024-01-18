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وزير الخارجية التركي: نهتم جداً بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة

1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إنه من غير المقبول على الإطلاق تبرير إسرائيل هجماتها على الأراضي الفلسطينية بذريعة أمنها.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن المهددين الحقيقيين في أمنهم هم الفلسطينيون ودول المنطقة.


وأشار إلى أن تركيا تهتم جدا بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بقضايا المنطقة وتتابع معه تطورات الوضع في قطاع غزة، مبينا أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ عليها.


وعن مجال التحديث في الأردن، قال فيدان، إن تركيا تتابع بكل تقدير الخطوات التي خطاها الأردن في مجال التحديث خلال السنوات الماضية.


أما بشأن التوتر بين باكستان وإيران، أكد أن تركيا مستعدة للقيام بدور من أجل تخفيض التوتر.


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