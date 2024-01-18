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بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

1/18/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال، في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، أمجد الوديان، إن تلفريك عجلون يستقبل الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.


وأضاف الوديان لـ"الوكيل الاخباري" أن الرحلات المجدولة ستنطلق غداً والتي تم تأجيلها من عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة .


توقع الوديان أن يشهد تلفريك عجلون ارتفاع بأعداد الزوار يومي الجمعة والسبت وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.


وأكد أن التلفريك يتوقف عن العمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع لغايات صيانة روتينية دورية، وتشمل الصيانة أعمال الفحص لكافة عناصر منظومة التلفريك؛ حفاظًا على سلامة مرتاديه ومرافقه.


وبلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي 270 ألف زائر، منهم 256 ألف أردني، و14 ألف زائر غير أردني، بحسب بيانات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.


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