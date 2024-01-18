وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي سلامة ومأمونية القمح في الأردن.

وقال الشمالي ردا على استفسارات النواب خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الحالي، اليوم الخميس، إن هناك لجان تقوم بسحب وأخذ عينات من المستوعبات والصوامع وفحصها بالمختبرات للتأكد من سلامتها باستمرار وأنها مطابقة للمواصفات.

وطمأن الوزير النواب والمواطنين حول سلامة القمح وذلك لأن هناك رقابة دائمة عليه للتأكد من صلاحيته وسلامته ومطابقته للمواصفات العالمية.