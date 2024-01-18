وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي سلامة ومأمونية القمح في الأردن.
وقال الشمالي ردا على استفسارات النواب خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الحالي، اليوم الخميس، إن هناك لجان تقوم بسحب وأخذ عينات من المستوعبات والصوامع وفحصها بالمختبرات للتأكد من سلامتها باستمرار وأنها مطابقة للمواصفات.
وطمأن الوزير النواب والمواطنين حول سلامة القمح وذلك لأن هناك رقابة دائمة عليه للتأكد من صلاحيته وسلامته ومطابقته للمواصفات العالمية.
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