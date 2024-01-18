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الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف الوصول إلى الإصابات في مخيم طولكرم

1/18/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمها الطبية، ومنعتها من دخول مخيم طولكرم، والوصول إلى الإصابات.


وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تلقى عدة نداءات من فلسطينيين داخل المخيم بوجود إصابات برصاص الاحتلال في حارات المخيم، منها خطيرة.


وأضاف، أن قوات الاحتلال المنتشرة على مداخل المخيم، منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وأخضعتها للتفتيش والاحتجاز لوقت طويل.


وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طواقمه تتعامل مع إصابتي اعتداء بالضرب من الاحتلال داخل مخيم طولكرم.


وتعرضت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من متطوعين ومسعفين منذ يوم أمس للاعتداء والاعتقال من جنود الاحتلال، ما أسفر عن اعتقال خمسة مسعفين، وإصابة ثلاثة ضباط إسعاف بشظايا انفجار داخل المخيم، وتدمير إحدى مركبات الإسعاف.


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