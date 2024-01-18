Thursday, 18 January 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير جمرك جابر جابر الروسان مبارك الترفيع لرتبة عميد

1/18/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم أحمد غنيم بالتهنئة والتبريك إلى مدير مركز جمرك جابر رامي بيك الروسان بمناسبة ترفيعه إلى رتبة عميد جمارك .
متمنيا له مزيد من التقدم والنجاح والعطاء لخدمة الوطن.




MENAFN18012024000208011052ID1107737501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث