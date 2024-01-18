مدير جمرك جابر جابر الروسان مبارك الترفيع لرتبة عميد
التاريخ
1/18/2024 6:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم أحمد غنيم بالتهنئة والتبريك إلى مدير مركز جمرك جابر رامي بيك الروسان بمناسبة ترفيعه إلى رتبة عميد جمارك .
متمنيا له مزيد من التقدم والنجاح والعطاء لخدمة الوطن.
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