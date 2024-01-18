(MENAFN
- Amman Net)
القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تخلي مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء الأربعاء
طائرات حربية تشن فجر الخميس غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية، وفق وسائل إعلام سورية.
انطلاق ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي الجديد، التي سينقل خلالها 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندرية
الحكومة تتوقع وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت وحالتهم العامة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس ومساعدات لسكان القطاع.
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. هذه خطة المعشر للحل السلمي للقضية الفلسطينية (شاهد) 01/18/2024 - 13:37 عمان نت-هلا محاسن
طرح وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات مروان المعشر مقترح لخطة بثمانية عناصر يجب توافرها في أي عملية سياسية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.
وقال المعشر خلال جلسة حوارية عقدت في مركز حماية وحرية الصحفيين الأربعاء أن أبرز العناصر
الأساسية للعملية السلمية:
اعتراف مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات تحدد من خلالها الهدف النهائي للمفاوضات. وعدم وضع حكم قطاع غزة هدفاً نهائياً إنما وضعه كهدف في طريق إنهاء الاحتلال والوصول لحل الدولتين.
مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار غزة كخطوة للوصول للهدف النهائي، وتجميد بناء المستوطنات بشكل كامل.
مشددا أن تصبح المفاوضات حول التفاصيل والخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى هذا الهدف النهائي وليست مفاوضات حول الهدف النهائي كما كان عليه الحال سابقا.
وتابع من الضروري أن تعقد انتخابات في إسرائيل وفلسطين مبنية على أساس هذه الخطة، ومن ينجح في الانتخابات يجب أن يكون موافق على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأنهى حديثه عن الخطة بأن هذه العناصر غير قابلة للتحقيق، ولكن إذا لم تتحقق فحل الدولتين أمر غير قابل للتحقيق أيضا.
وأشار إلى انعدام موقف السلطة الفلسطينية وتمثيلها لأحد، خاصةً أن 60% من الفلسطينيين يريدون أن تتولى حماس الحكم والسلطة، وأن تنتهي فترة حكم الرئيس محمود عباس، وعلى الجانب الأخر يرى المعشر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول إطالة هذه الحرب، لعلمه بخضوعه للقانون وتعرضه للمساءلة والمحاسبة بعد نهايتها.
ويرى أن التهجير اليوم، بات سيناريو واقعي ولا يمكن وصفه بأنه مجرد عبارات تخويفية، وأن الاحتلال أظهر ذلك من خلال تدميره الشامل وقصفه العشوائي على غزة وتحويلها لموقع غير قابل للحياة، وقال في حديثه أن التهجير يتعدى مرحلة التهديد الاقتصادي والسياسي للأردن، وأنه يشكل تهديداً وجودياً له، وأن المملكة لا تريد إعادة سيناريو التهجير كما حصل في عام 1948، وتحاول تسليط الضوء على قضية التهجير أمام المجتمع الدولي لإضعاف فرصه واحتمالاته.
وأشاد بموقف الملك ووصفه ما يجري بأنه إبادة، ووصف ذلك باللغة بالإنجليزية ليوجه رسالة عالمية يؤكد فيها أن الخطاب واضح وصريح وليس مجرد حديث شعبوي، وأن الحرب ستنتهي لكن الموقف الأردني بعد الحرب بحاجة لدعم، خاصةً أن العلاقات بعد نهايتها لن تكون كما كانت قبل بداية هذه الحرب.
وفي رده على سؤال "أين العرب من غزة " قال المعشر إن الموقف العربي تغير مع اندلاع الثورات ووجود الاتفاقيات الإبراهيمية، وأن جزء لا يمكن الاستهانة فيه من العرب يريد السير باتجاه مختلف، خاصة بعض الدول الخليجية التي تعتقد أن هناك أولويات تطغى على القضية الفلسطينية، بغض النظر عن ما يجري على الأرض.
وفي حديثه عن محكمة العدل الدولية والدعوة المقدمة من قبل جنوب أفريقيا، أكد أهمية الدعوة وعدم الاستهانة بالقرار، وأن القضاة الأعضاء رغم عدم تمثيلهم لدولهم لكنهم قد يتأثرون بقراراتها ما يجعل القرار الصادر معقداً وغير واضح، وأكد أن قرار المحكمة هو قرار ملزم رغم عدم وجود أدوات لديها للإلزام، وأنها مجبرة على إصدار قرار يصف ما يجري خاصة أن الدعوة المرفوعة مبنية على دلائل وبراهين.
وفي رده على سؤال لـ عمان نت حول التخوف من جماعة الإخوان المسلمين وعودتها الى الشارع وتأثير ذلك على الانتخابات الاردنية المقبلة قال المعشر "يجب أن لا نخاف من الإخوان المسلمين و الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها".
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN18012024000209011053ID1107737499