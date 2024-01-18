MENAFN - Amman Net)القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تخلي مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء الأربعاءطائرات حربية تشن فجر الخميس غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية، وفق وسائل إعلام سورية.انطلاق ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي الجديد، التي سينقل خلالها 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندريةالحكومة تتوقع وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقدإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت وحالتهم العامة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس ومساعدات لسكان القطاع.يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. هذه خطة المعشر للحل السلمي للقضية الفلسطينية (شاهد) 01/18/2024 - 13:37 عمان نت-هلا محاسن

طرح وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس مركز كارنيجي للدراسات مروان المعشر مقترح لخطة بثمانية عناصر يجب توافرها في أي عملية سياسية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وقال المعشر خلال جلسة حوارية عقدت في مركز حماية وحرية الصحفيين الأربعاء أن أبرز العناصر

الأساسية للعملية السلمية:



اعتراف مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات تحدد من خلالها الهدف النهائي للمفاوضات. وعدم وضع حكم قطاع غزة هدفاً نهائياً إنما وضعه كهدف في طريق إنهاء الاحتلال والوصول لحل الدولتين.

مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار غزة كخطوة للوصول للهدف النهائي، وتجميد بناء المستوطنات بشكل كامل.

مشددا أن تصبح المفاوضات حول التفاصيل والخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى هذا الهدف النهائي وليست مفاوضات حول الهدف النهائي كما كان عليه الحال سابقا.

وتابع من الضروري أن تعقد انتخابات في إسرائيل وفلسطين مبنية على أساس هذه الخطة، ومن ينجح في الانتخابات يجب أن يكون موافق على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأنهى حديثه عن الخطة بأن هذه العناصر غير قابلة للتحقيق، ولكن إذا لم تتحقق فحل الدولتين أمر غير قابل للتحقيق أيضا.

وأشار إلى انعدام موقف السلطة الفلسطينية وتمثيلها لأحد، خاصةً أن 60% من الفلسطينيين يريدون أن تتولى حماس الحكم والسلطة، وأن تنتهي فترة حكم الرئيس محمود عباس، وعلى الجانب الأخر يرى المعشر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول إطالة هذه الحرب، لعلمه بخضوعه للقانون وتعرضه للمساءلة والمحاسبة بعد نهايتها.

ويرى أن التهجير اليوم، بات سيناريو واقعي ولا يمكن وصفه بأنه مجرد عبارات تخويفية، وأن الاحتلال أظهر ذلك من خلال تدميره الشامل وقصفه العشوائي على غزة وتحويلها لموقع غير قابل للحياة، وقال في حديثه أن التهجير يتعدى مرحلة التهديد الاقتصادي والسياسي للأردن، وأنه يشكل تهديداً وجودياً له، وأن المملكة لا تريد إعادة سيناريو التهجير كما حصل في عام 1948، وتحاول تسليط الضوء على قضية التهجير أمام المجتمع الدولي لإضعاف فرصه واحتمالاته.

وأشاد بموقف الملك ووصفه ما يجري بأنه إبادة، ووصف ذلك باللغة بالإنجليزية ليوجه رسالة عالمية يؤكد فيها أن الخطاب واضح وصريح وليس مجرد حديث شعبوي، وأن الحرب ستنتهي لكن الموقف الأردني بعد الحرب بحاجة لدعم، خاصةً أن العلاقات بعد نهايتها لن تكون كما كانت قبل بداية هذه الحرب.

وفي رده على سؤال "أين العرب من غزة " قال المعشر إن الموقف العربي تغير مع اندلاع الثورات ووجود الاتفاقيات الإبراهيمية، وأن جزء لا يمكن الاستهانة فيه من العرب يريد السير باتجاه مختلف، خاصة بعض الدول الخليجية التي تعتقد أن هناك أولويات تطغى على القضية الفلسطينية، بغض النظر عن ما يجري على الأرض.

وفي حديثه عن محكمة العدل الدولية والدعوة المقدمة من قبل جنوب أفريقيا، أكد أهمية الدعوة وعدم الاستهانة بالقرار، وأن القضاة الأعضاء رغم عدم تمثيلهم لدولهم لكنهم قد يتأثرون بقراراتها ما يجعل القرار الصادر معقداً وغير واضح، وأكد أن قرار المحكمة هو قرار ملزم رغم عدم وجود أدوات لديها للإلزام، وأنها مجبرة على إصدار قرار يصف ما يجري خاصة أن الدعوة المرفوعة مبنية على دلائل وبراهين.

وفي رده على سؤال لـ عمان نت حول التخوف من جماعة الإخوان المسلمين وعودتها الى الشارع وتأثير ذلك على الانتخابات الاردنية المقبلة قال المعشر "يجب أن لا نخاف من الإخوان المسلمين و الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها".

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad