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مستعمرون يرعون أبقارهم في أراضي المواطنين غرب سلفيت

1/18/2024 6:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الخميس، أبقارهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن المستعمرين أقدموا على رعي أبقارهم في أراضي المواطن رائد مصطفى أبو ميلاد الواقعة في منطقة "وادي العين" جنوب البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين حاولوا الاعتداء على المزارع أبو ميلاد بالضرب، أثناء محاولته التصدي لهم.

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