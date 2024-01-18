مستعمرون يرعون أبقارهم في أراضي المواطنين غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الخميس، أبقارهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن المستعمرين أقدموا على رعي أبقارهم في أراضي المواطن رائد مصطفى أبو ميلاد الواقعة في منطقة "وادي العين" جنوب البلدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين حاولوا الاعتداء على المزارع أبو ميلاد بالضرب، أثناء محاولته التصدي لهم.
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