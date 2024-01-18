إصابة 7 جنود إسرائيليين بانقلاب زورق مسلح قرب سواحل عسقلان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 7 جنود بسلاح البحرية الإسرائيلية أصيبوا، إثر انقلاب زورق سريع، ليل الأربعاء الخميس، أثناء مهمة ميدانية قرب سواحل مدينة عسقلان.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن إصابة الجنود السبعة ومن بينهم مجندات، جاءت بعد أن أدى انقلاب الزورق إلى ابتلاعهم للوقود المختلط بمياه البحر.

وأضاف الموقع، أن الجنود نُقلوا على الفور إلى مركز "برزيلاي" الطبي في مدينة عسقلان، لتلقي العلاج.

والجنود السبعة يخدمون بوحدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تسمى سنابير "Snapir unit"، وهي وحدة قتالية مكلفة بتأمين الموانئ البحرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أم المدنية.

وأكد الموقع نقلًا عن مصادر، أن قائد القاعدة البحرية التي انطلق منها الزورق أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات انقلاب الزورق الذي أقل الجنود السبعة.

والزورق الذي تعرض للحادث من طراز "تسرعا" الذي تنتجه شركة "Safe Boats" الأمريكية، ويعد زورق استطلاع سريعا وخفيفا، ولديه قدرة كبيرة على المناورة، كما أنه مخصص لتنفيذ عمليات بحرية وكذلك ضرب أهداف قريبة من الساحل أو بداخل الموانئ، وكان قد دخل الخدمة بسلاح البحرية الإسرائيلي في العام 2005.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات الجنود والمجندات السبعة بطبيعة الحادثة، فيما أكد الموقع أن الزورق ذاته لم يُنتشَل بعد.

أمَّا صحيفة "يسرائيل هايوم"، التي رصدت الخبر أيضًا، فقد أكدت أنها توجهت للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وأنه أبلغها فقط بأن الإصابات طفيفة وأن الجنود نُقلوا للمستشفى وأُبلغت عائلاتهم بما حدث.

ومن غير المعروف، ما إذا كانت تلك الواقعة على صلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أو أن الزورق تعرض لهجوم، أم أنها وقعت خلال مهمة استطلاع روتينية.



