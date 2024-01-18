يديعوت: مظاهر إنهاك وإحباط بصفوف الجنود الإسرائيليين مع استمرار الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- بدأ الجيش الإسرائيلي يواجه مشاكل عديدة ومتنوعة في صفوف جنوده، خاصة في قوات الاحتياط، على إثر استمرار الحرب على غزة لأكثر من مئة يوم، وفق ما أفادت تقارير صحافية، اليوم الخميس. ويشعر قسم كبير من الجنود، خاصة الذين يشاركون بالعدوان في القطاع، بالإنهاك والإحباط، وبعضهم تسربوا من الخدمة العسكرية.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن "عدد الجنود الذين تسربوا من الخدمة في قسم من الوحدات القتالية، في أعقاب صعوبات ذهنية، أعلى أو يتساوى مع عدد الجرحى في المعارك". وعدد الجنود الجرحة ليس واضحا.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي الرسمية، عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، هو 2602. لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت، في الخامس من الشهر الجاري، بأن عدد الجنود الجرحى أعلى بكثير، استنادا إلى مصادر تعنى بالجنود الجرحى، وبينها المستشفيات وضباط الصحة في ميدان القتال ومصادر في منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، التي توقعت أن 12,500 جندي سيُعترف بهم على أنهم معاقون، أي يعانون من إعاقة نسبتها 20% على الأقل، بسبب الحرب على غزة، وأن هذه "تقديرات محافظة وحذرة جدا".

وأشار هرئيل إلى أن "استمرار القتال ترافقه مصاعب كثيرة. وهذا أحد أسباب تأييد هيئة الأركان العامة للانتقال إلى المرحلة الثالثة للحرب، والمرتبطة بتسريح قسم كبير من وحدات الاحتياط وتقليص القوات التي تعمل داخل القطاع".

وانسحبت الفرقة العسكرية 36 من وسط القطاع، بداية الأسبوع الحالي، وخرج جنودها من القطاع "لفترة راحة وإعادة تنظيم، وفيما هناك إمكانية مطالبتهم بالانتقال لاحقا إلى منطقة الحدود اللبنانية. ووحدات الاحتياط منتشرة في شمال إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وجنودها يطالبون باستبدالهم. ومارس رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ضغوطا من أجل إخراج الفرقة العسكرية من القطاع أولا"، وفقا لهرئيل.

وأضاف أن "جزءا من المشكل ينبع من صعوبات في وصف المهمة. وفي معظم المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في القطاع، القتال ليس شديدا" في إشارة إلى توحل هذه القوات التي تحاول الكشف عن أنفاق ومخازن أسلحة ومكان تواجد قيادة حركة حماس ورهائن إسرائيليين. "والخطر الأساسي يتعلق بخلايا صغيرة (للمقاومة الفلسطينية) التي تصعد من تحت الأرض وتهاجم بنيران قناصة وقذائف آر.بي.جي. أو تزره ألغاما".

ولفت هرئيل إلى أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي أن "جميع الضباط والجنود مستعدون للاستمرار بالحرب كلما تطلب الأمر ذلك، ليس دقيقا. وفعليا، يوجد تآكل تدريجي، طبيعي على ما يبدو، يتعلق بطبيعة المهمات. فقسم من القوات في خانيونس ينفذ مهمات جانبية أكثر، وتجري ببطء فيما قيادة الفرقة العسكرية 98 متركزة على معركة الأدمغة مع زعيم حماس، يحيى السنوار".

وتابع أن "عدد الاشتباكات المسلحة قليل نسبيا، والأعباء على جنود الاحتياط، بشكل خاص، أخذت تُثقل عليهم على إثر متطلبات الحياة المدنية. ويعتقد الجنود في سرايا وكتائب كثيرة أنهم نفذوا جيدا المطلوب منهم، وأنه لا يوجد مبرر حاليا لإبقائهم في القطاع أكثر من مئة يوم. والتوقع باستدعائهم مجددا للخدمة العسكرية بعد تسريحهم يشكل القلق المركزي في صفوفهم".

وأشار هرئيل إلى وجود ظاهرة "تغيب هادئ"، تتمثل بجنود يخرجون إلى إجازة خارج القطاع ولا يعودون إلى وحداتهم. "ويسهم في الإحباط انعدام المساواة في تحمل الأعباء"، وهو ليس مرتبطا بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية فقط، وإنما بتقليص حجم قوات الاحتياط أيضا، في العقد الأخير، "ويسود في قوات الاحتياط الشعور بانعدام مساواة متطرف في تحمل الأعباء".

والمشاكل مختلفة في الوحدات النظامية، "تتعلق بالأساس بصرامة مبالغ فيها من جانب قسم من الضباط الكبار بما يتعلق بالخروج إلى إجازة خارج القطاع من أجل الانتعاش وعلى خلفية العلاقة الواهنة مع عائلاتهم. كما أن عائلات الجنود النظاميين عبروا عن تذمرهم من منع الجنود من الخروج إلى إجازة". كما لفت هرئيل إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، لا تُقدم بلاغات منظمة لذوي الجنود القلقين، ويكاد يكون الاتصال الهاتفي بين الجنود وذويهم معدوم ولا توجد إجازات".

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن "الأعباء على عشرات آلاف جنود الاحتياط تحول إلى غير إنساني، بعد أن تلقى جنود، هذا الشهر، تسريحا إلى بيوتهم بعد 90 و100 يوم قتال متواصل ومنهك، واستدعوا مجددا لأربعين يوما آخر لمهمات عسكرية في غلاف غزة أو في الضفة الغربية، في الشهر المقبل".

وأضافت الصحيفة أنه "في هذه الأثناء، الكثيرون من أصحاب المصالح التجارية الخاصة بين الجنود ينهارون بهدوء". ونقلت الصحيفة عن قائد لواء في قوات الاحتياط قوله إنه يتخوف من اندلاع "احتجاجات وإحباط في صفوف الجنود حول مسألة المساواة بالأعباء. وبين مهماتنا، مرافقة ودعم جنود الاحتياط بعد تسريحهم لبيوتهم، وقسم منهم مصابون جسديا ونفسيا. وفي لوائي وحده يوجد 15 جنديا أصيبوا بردة فعل قتالية ولم يعودوا إلى أنفسهم من الناحية النفسية".

وتابعت الصحيفة أن "ضائقة أخرى تتعلق بانعدام اليقين حيال السنة القريبة. وبسبب عدم وجود خطة لليوم التالي (بعد الحرب) في غزة وفي الجبهة الشمالية التي لا تزال مفتوحة، لا أحد يعلم متى وأين وكم من الوقت ستستمر الحرب".



