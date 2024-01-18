الأردن يطلب من إسرائيل السماح لنازحي غزة بالعودة إلى ديارهم

الأردن يطلب من إسرائيل السماح لنازحي غزة بالعودة إلى ديارهم
التاريخ
1/18/2024 6:10:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في عمّان مع نظيره التركي هاكان فيدان الخميس، إن على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.
وأدَّت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
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