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الأردن يطلب من إسرائيل السماح لنازحي غزة بالعودة إلى ديارهم

1/18/2024 6:10:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في عمّان مع نظيره التركي هاكان فيدان الخميس، إن على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم.

وأدَّت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

MENAFN18012024000205011050ID1107737494

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