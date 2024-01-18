Thursday, 18 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابلس: تشييع جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير

1/18/2024 6:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
شييعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بعد مراسم عسكرية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه منزل الشهيد بالمخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مركبة بواسطة صاروخ أطلقته من طائرة مسيرة فجر أمس الأربعاء قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان، بينهم الشهيد يزن النجمي، فيما جرى احتجاز الجثامين الأربعة الأخرى.


MENAFN18012024000205011050ID1107737493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث