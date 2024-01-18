نابلس: تشييع جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-شييعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد يزن النجمي إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بعد مراسم عسكرية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه منزل الشهيد بالمخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مركبة بواسطة صاروخ أطلقته من طائرة مسيرة فجر أمس الأربعاء قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان، بينهم الشهيد يزن النجمي، فيما جرى احتجاز الجثامين الأربعة الأخرى.



