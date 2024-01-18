الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في مخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر وطواقمها الطبية، ومنعتها من دخول مخيم طولكرم، والوصول إلى الإصابات.

وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تلقى عدة نداءات من مواطنين داخل المخيم بوجود إصابات برصاص الاحتلال في حارات المخيم، منها خطيرة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال المنتشرة على مداخل المخيم، منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وأخضعتها للتفتيش والاحتجاز لوقت طويل.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طواقمه تتعامل مع إصابتي اعتداء بالضرب من الاحتلال داخل مخيم طولكرم.

وتعرضت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من متطوعين ومسعفين منذ يوم أمس للاعتداء والاعتقال من جنود الاحتلال، ما أسفر عن اعتقال خمسة مسعفين، وإصابة ثلاثة ضباط إسعاف بشظايا انفجار داخل المخيم، وتدمير إحدى مركبات الإسعاف.

وفي السياق ذاته، لاحقت قوات الاحتلال المواطنين في أحياء المدينة، خاصة الحي الجنوبي، وأوقفت مركباتهم وأخضعتهم للتفتيش والتنكيل والاستجواب.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سيف حسام إدريس عزرون بعد مداهمة منزله في الحي الشمالي للمدينة، في الوقت الذي داهمت منزل ذوي المعتقل مهند طلال منصور شريم في الحي الغربي من طولكرم المحكوم بالمؤبد، وقامت بتفتيشه واستجواب سكانه.

وانتشرت آليات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة طولكرم ونصبت حواجزها عند مختلف المحاور وتحديدا دوار العليمي (المحاكم)، وشارع نابلس، تزامنا مع العدوان المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس، وما يرافقه من اعتداءات على المواطنين واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم.

ومنذ صباح اليوم، اُستشهد شاب، برصاص الاحتلال، في العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفجير منزل، واحراق أخرى، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.



