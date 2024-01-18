تكلفة إعادة الإعمار في غزّة تبلغ نحو 15 مليار دولار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينيّ، محمّد مصطفى، في حديثه في المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس، أمس الأربعاء، إنّ إعادة إعمار غزّة من خلال بناء الوحدات السكنيّة، ستتطلّب ما لا يقلّ عن 15 مليار دولار، وذلك بسبب تسوية مساحات واسعة من غزّة بالأرض، إثر العدوان الوحشيّ الّذي تشنّه إسرائيل على القطاع.

وأضاف أنّ القيادة الفلسطينيّة ستركّز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانيّة، بما في ذلك الأغذية والمياه، إلّا أنّ التركيز سيتحوّل في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزّة.

وعمد الاحتلال الإسرائيليّ خلال الحرب على قطاع غزّة إلى استهداف البنية التحتيّة وتدمير المنشآت بشكل مكثّف، وأدّت الحرب إلى نزوح أغلب سكّان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الأغذية والوقود والمستلزمات الطبّيّة.

وتابع مصطفى "إذا استمرّت الحرب في قطاع غزّة، فمن المرجّح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممّن قد يقتلون في الحرب".

وأفاد بأنّ الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزّة ينبغي أن تتمثّل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

ومن المتوقّع أن ترتفع نسبة معدّلات البطالة بشكل أكثر حدّة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب، إذ كانت تلامس قبل ذلك 50٪، وفي صفوف الشباب الخرّيجين 60٪، أمّا في صفوف النساء فوصلت نسبة البطالة إلى 80٪.

ومع نزوح قرابة مليوني نسمة من أماكن سكنهم، فإنّ كوارث وأزمات إنسانيّة كبرى يواجهها هؤلاء جرّاء حالة الحصار الإسرائيليّ الّذي شدّد الاحتلال الإسرائيليّ خناقه مع بداية الحرب الحاليّة المستمرّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

وأغلق جيش الاحتلال المعابر الحدوديّة مع غزّة وقطع الكهرباء عنها، ويسمح بدخول كمّيّات شحيحة من الغذاء والمساعدات عبر معبر رفح جنوبًا، بعد تفتيشها من قبل قوّاته في معبر العوجا الّذي يربطه بمصر.



