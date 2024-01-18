شاب مصري قتل ابن عمه.. وترك جثته للذئاب تنهشها

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف عواء الذئاب عن جريمة مأساوية شهدتها قرية أولاد يحيى التابعة لدار السلام بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لأحد الأشخاص نهشتها الذئاب، وتركتها أشلاء في الصحراء.

وتبين مقتل شاب في نهاية العشرينات من العمر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، والعثور على بقايا جثته والتي كانت عبارة عن أجزاء هيكلية.

إلى هذا، كشف ضباط المباحث عن أن نهاية حياة الشاب جاءت على يدي ابن عمه حيث أصابه بعيار طائش من فرد خرطوش كان بحوزته، عقب تعاطيهما المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة بتلقي إخطار يفيد بالعثور على أجزاء هيكلية لجثة شاب بناحية المقابر المتاخمة دائرة المركز.

وتبين من التحريات أن المقتول ونجل عمه المتهم، ذهبا إلى أحد الأماكن بجوار المقابر لتعاطي المواد المخدرة، وبعد تعاطيهما للمخدرات وهما في حالة سكر، خرجت طلقة من فرد خرطوش "مسدس" كان بحوزة المتهم، ليصيب المجني عليه إصابة أودت بحياته.

وترك المتهم نجل عمه المقتول مصابًا في الجبل وفر هاربًا من مسرح الجريمة، خوفًا من المساءلة القانونية، ليمر على جثة المتوفى أسبوع ملقاة في المقابر حتى نهشت الذئاب جثته.

الذئاب نهشت الجثة

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مُبلغ بتغيبه يدعى "محمود" 27 عاما، يعمل في إحدى شركات الملاحة الخاصة، وتبين إصابته بطلق ناري وهجوم الذئاب على جثمانه ونهشه.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومته المدعو "لطفي" 25 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبسؤاله أقر بخروجهما سويًا لشراء المواد المخدرة وذهابهما إلى المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية، لتعاطي المواد المخدرة، وعقب تغيبهما عقليًا بعد هذه الواقعة خرج عيار ناري من "مسدس" كان بحوزة المتهم، أصابت المجني عليه وأنهت حياته.

تم نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم إبلاغ أسرة المجني عليه بالواقعة، كما تم التحفظ على السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الجاني، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.