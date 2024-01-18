الإمارات والهند .. شراكة استراتيجية ونموذج للعلاقات بين الدول

أكد موكتيش بارديشي وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج وغرب آسيا وشمال أفريقيا، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أكبر شريك تجاري إقليمي لبلاده، حيث بلغ حجم تجارة جمهورية الهند مع دول مجلس التعاون حوالي 184 مليار دولار، خلال الفترة من أبريل 2022 حتى مارس 2023.

وأعرب بارديشي، خلال لقائه وفد من وسائل إعلام إماراتية ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية الهند، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الهند ودول المجلس.

من جانبه أكد شيليش بانتيك الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، تعتبر نموذجا متفردا للتعاون البناء بين الدول، والتي تتجسد من خلال الإنجازات التنموية العديدة التي حققها البلدان الصديقان.

وقال شيليش، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اجتماع نظمته غرف التجارة والصناعة الهندية مع الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة، وأسهم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الهندية، وكذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى احراز تقدم لافت وإنجازات ملموسة في جميع مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف أنه مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة الشاملة مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية الهند، وتحديدا إلى ولاية غوجارات الهندية ومشاركته كضيف شرف في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة للحياة، عكست تطلع البلدين الصديقين بشكل مستمر إلى بناء جسور قوية من علاقات التعاون التي لا تقتصر وحسب على المجالات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضا المجالات الأخرى المتربطة بالترابط الإنساني والتقارب بين شعبي البلدين.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تتعزز في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، وتعكس الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، حرصهما على استدامة هذه العلاقات القوية واستثمار كل الفرصة المتاحة لتطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

ورحب بزيارة الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمهورية الهند، مؤكدا أن العلاقات الخليجية الهندية متطورة وتشهد نموا كبيرا على الصعد كافة.

من جانبه أكد عاصم مهاجان السكرتير المشترك لدول الخليج في وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطان بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا، وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لجمهورية الهند وثاني أكبر وجهة للتصدير لبلاده أيضا.

وقال في تصريحات لـ“وام”، إن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت بشكل ملحوظ في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.

وأضاف" شهدنا خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” إلى ولاية غوجارات، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات كافة".

وأشار إلى أن التعاون الثنائي الإماراتي الهندي يتسم بالتنوع، فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن إنشاء أول فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.





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