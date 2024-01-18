نسبة رضا متميزة عن خريجي جامعة البترا في سوق العمل

MENAFN - Khaberni) خبرني - بينت دراسة تحليلية قام بها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة أن 90% من أرباب العمل راضون عن خريجي جامعة البترا العاملين في مؤسساتهم وشركاتهم.

وشملت الدراسة (271) خريجًا وخريجة عاملين في (214) مؤسسة وشركة، و(28) تخصصًا من مختلف الكليات، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقوم بها الجامعة لأخذ التغذية الراجعة من أرباب العمل عن المخرجات التعليمية لجامعة البترا، ومدى تأثير خريجي الجامعة العاملين في هذه المؤسسات.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بنتائج هذه الدراسة التي تعكس جودة التعليم، وجهود أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد جيل متمكن وواعد من الطلبة، وهذا يؤكد حرص الجامعة على تخريج طلبة مؤهلين وقادرين على إمداد سوق العمل بالخبرات والمهارات اللازمة التي تقوم الجامعة بتوفيرها لجميع طلبتها خلال

دراستهم، والعمل على تنمية قدراتهم لعكس الصورة الإيجابية عن جامعة البترا ومخرجاتها التعليمية.