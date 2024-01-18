يعلون يلوم نتنياهو: بات يضحي بالمحتجزين من أجل بقائه

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون صباح اليوم الخميس خلال مقابلة إذاعية إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضحي بالمحتحجزين الإسرائيليين في غزة من أجل بقائه في الحكم.



وأضاف وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "لا أريد أن أعتقد أن الجيش يعمل بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة الانتخابية - نتنياهو لا يجرؤ على عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرار على الرغم من أن رئيس الأركان يصرخ به".

وأضاف أيضًا: "الجيش يريد التحرك ضد حماس، والسؤال هو ماذا يريد المستوى السياسي. لا أريد أن أعتقد أن الجيش يتصرف بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة.



نتنياهو لا يجرؤ على ذلك".



يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار رغم أن رئيس الأركان يصرخ به".

كما ألقى باللوم على نتنياهو، قائلا إنه "بات من الواضح الآن أنه يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة، أشعر بالأسف من أجلنا". كل ذلك لاعتبارات سياسية".