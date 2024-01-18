Thursday, 18 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يعلون يلوم نتنياهو: بات يضحي بالمحتجزين من أجل بقائه

1/18/2024 6:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون صباح اليوم الخميس خلال مقابلة إذاعية إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضحي بالمحتحجزين الإسرائيليين في غزة من أجل بقائه في الحكم.


وأضاف وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "لا أريد أن أعتقد أن الجيش يعمل بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة الانتخابية - نتنياهو لا يجرؤ على عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرار على الرغم من أن رئيس الأركان يصرخ به".

وأضاف أيضًا: "الجيش يريد التحرك ضد حماس، والسؤال هو ماذا يريد المستوى السياسي. لا أريد أن أعتقد أن الجيش يتصرف بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة.


نتنياهو لا يجرؤ على ذلك".

يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار رغم أن رئيس الأركان يصرخ به".

كما ألقى باللوم على نتنياهو، قائلا إنه "بات من الواضح الآن أنه يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة، أشعر بالأسف من أجلنا". كل ذلك لاعتبارات سياسية".

MENAFN18012024000151011027ID1107737430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث