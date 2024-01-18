مخابز قبلان: نرفض محاولات النيل من سمعتنا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خلال الأيام الماضية وعلى اثر احد التسجيلات لاحد شركاء شركة قبلان للصناعات الغذائية والذي هو منفك وغير مرتبط بإدارة الشركة منذ أكثر من 15 سنة وبشكل شخصي وبعيدا
كل البعد عن موقف الادارة الداعم لمقاومتنا في غزة الابية ازداد الحديث وتشعب بشكل مختلف، علما أنه قدم اعتذار على حساباته الشخصية، وتم استغلال القصة من قبل اعلام المحتل المجرم وقد أكدت شركة قبلان للصناعات الغذائية في بيان رسمي لها على تأكيدها وتعبيرها عن
بالغ استنكارها ورفضها القاطع للمحاولات المغرضة التي يقودها الإعلام الصهيوني في استغلال تصريحات فردية لا تمثل الشركة أو مواقفها محاولين من خلالها النيل من سمعة الشركة والإساءة الى موقفها الثابت مع كل أطياف
الشعب الأردني الأبي
بدعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة.
كما وتقدمت الشركة بجزيل الشكر والامتنان من الجميع لحرصهم ودعمهم المتواصل.
وتاليا نص البيان :
أهلنا الأعزاء وأبناء شعبنا الكرام،
تود شركة قبلان للصناعات الغذائية أن تعبر عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع للمحاولات المغرضة التي يقودها الإعلام الصهيوني في استغلال تصريحات فردية لا تمثلنا ولا تمثل مواقفنا الأصيلة، محاولين من خلالها النيل من سمعة الشركة والإساءة الى موقفها الثابت إلى جانب الشعب الأردني الأبي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة.
نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحرصكم ودعمكم المتواصل، الذي يعد سنداً وعزوة لنا في مواصلة مسيرتنا
إدارة شركة قبلان للصناعات الغذائية
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