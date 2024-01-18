مخابز قبلان: نرفض محاولات النيل من سمعتنا

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الأيام الماضية وعلى اثر احد التسجيلات لاحد شركاء شركة قبلان للصناعات الغذائية والذي هو منفك وغير مرتبط بإدارة الشركة منذ أكثر من 15 سنة وبشكل شخصي وبعيداكل البعد عن موقف الادارة الداعم لمقاومتنا في غزة الابية ازداد الحديث وتشعب بشكل مختلف، علما أنه قدم اعتذار على حساباته الشخصية، وتم استغلال القصة من قبل اعلام المحتل المجرم وقد أكدت شركة قبلان للصناعات الغذائية في بيان رسمي لها على تأكيدها وتعبيرها عنبالغ استنكارها ورفضها القاطع للمحاولات المغرضة التي يقودها الإعلام الصهيوني في استغلال تصريحات فردية لا تمثل الشركة أو مواقفها محاولين من خلالها النيل من سمعة الشركة والإساءة الى موقفها الثابت مع كل أطيافالشعب الأردني الأبيبدعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة.

كما وتقدمت الشركة بجزيل الشكر والامتنان من الجميع لحرصهم ودعمهم المتواصل.

وتاليا نص البيان :





أهلنا الأعزاء وأبناء شعبنا الكرام،





تود شركة قبلان للصناعات الغذائية أن تعبر عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع للمحاولات المغرضة التي يقودها الإعلام الصهيوني في استغلال تصريحات فردية لا تمثلنا ولا تمثل مواقفنا الأصيلة، محاولين من خلالها النيل من سمعة الشركة والإساءة الى موقفها الثابت إلى جانب الشعب الأردني الأبي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة.





نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحرصكم ودعمكم المتواصل، الذي يعد سنداً وعزوة لنا في مواصلة مسيرتنا





إدارة شركة قبلان للصناعات الغذائية