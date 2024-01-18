خطة أمريكية لليوم التالي لنتنياهو .. تفاصيل جديدة

MENAFN - Khaberni) تروج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيادة السعودية، "لليوم التالي لنتنياهو"، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية الليلة الماضية (الأربعاء).

وبحسب التقرير، وافقت السعودية وأربع دول عربية أخرى على المشاركة في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب "سلطة فلسطينية متجددة"، حتى أن السعودية وافقت على التطبيع مع إسرائيل، إذا وافقت إسرائيل على المضي قدما في المسار. نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وبحسب الشبكة، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -الذي يعتبر أقوى شخص في المملكة اليوم- وافق أيضًا على الصفقة.

خبرني - كما نشرت الشبكة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الاقتراح، قائلا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه غير مستعد لصفقة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال المسؤولون الأميركيون إن "بلينكن أبلغ نتنياهو أنه لا حل عسكريا بشأن مصير حماس، وعلى إسرائيل الاعتراف بذلك".

وروج بلينكن للصفقة خلال زيارته للشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إن الإدارة تخطط للترويج للخطة بعد مغادرة نتنياهو منصبه، وقال مسؤول أمريكي لشبكة NBC إن "نتنياهو لن يبقى هناك إلى الأبد".

وقال المسؤولون إنه من أجل الترويج للخطة، التقى ممثلون عن الحكومة الأمريكية مع عناصر من المجتمع المدني في إسرائيل، كما التقى بلينكن بعناصر من النظام السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك وزراء في حكومة الحرب وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وأضافوا أن بلينكن بدأ زيارته للمنطقة في الدول العربية وليس في إسرائيل، من أجل تقديم اقتراح عربي موحد لنتنياهو لليوم التالي للحرب.

وأضاف مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن بلينكن أطلع الرئيس الأميركي جو بايدن على زيارته بعد عودته إلى واشنطن، وأن الولايات المتحدة تواصل مناقشة الخطة مع الدول العربية. ومع ذلك، قالوا إن طموحات بايدن لإعادة تشكيل الشرق الأوسط كانت محصورة في القضية الفلسطينية، ووفقًا لأحدهم، سيتعين عليهم الانتظار حتى يتم استبدال نتنياهو.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين الذين نقل عنهم التقرير، وافق نتنياهو على طلب واحد فقط من الأميركيين – الامتناع عن مهاجمة حزب الله.

وذكر التقرير أن التوتر بين الإدارة الأمريكية في إسرائيل، وبين نتنياهو وبايدن، يتجلى في انقطاع الاتصالات بين الاثنين في الأسابيع الأخيرة. آخر مرة تحدث فيها الاثنان كانت في 23 ديسمبر.

وقالت المصادر الأميركية لشبكة NBC إن المحادثة توقفت بعد أن رفض نتنياهو تحويل اموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.