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هزة بقوة 4 درجات تضرب وسط تركيا

1/18/2024 5:26:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح الخميس، في محافظة قيصري وسط البلاد.

وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 09:05 صباح اليوم في منطقة يحيالي.

وأضافت أن مركزها وقع على عمق 19 كيلومترا.

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