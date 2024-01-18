هزة بقوة 4 درجات تضرب وسط تركيا
التاريخ
1/18/2024 5:26:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أفادت إدارة مواجهة الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح الخميس، في محافظة قيصري وسط البلاد.
وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 09:05 صباح اليوم في منطقة يحيالي.
وأضافت أن مركزها وقع على عمق 19 كيلومترا.
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