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شهيد برصـاص الاحتلال بمدينة طولكرم

1/18/2024 5:26:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها"
استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد 27 عاماً، برصاصة حي في البطن، أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الأمس إلى 6"

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