شهيد برصـاص الاحتلال بمدينة طولكرم
التاريخ
1/18/2024 5:26:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها"
استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد 27 عاماً، برصاصة حي في البطن، أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الأمس إلى 6"
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