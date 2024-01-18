الشاي الفاخر من عمر باهبري

MENAFN - Khaberni) عندما احتل الانجليز أجزاء كبيره من اليمن كان لديهم نقص في مترجمي اللغة العربية لعدم رغبة أهل اليمن في العمل مع المستعمر، فأرادوا أن يوزعوا منشورات على أهل اليمن حتى يضمنوا ولاءهم إلى جانبهم؛ فاستعان قسم الدعاية والحرب النفسية في الجيش البريطاني بالمترجم الوحيد الذي يتعامل معه وهو شخص اسمه عمر باهبري، وكان عمر باهبري تاجرا شهيرا يعمل في تجارة الشاي في عدن، وكان يجيد أكثر من لغة، وبالفعل تمت طباعة المنشور بعد أن قام عمر باهبري بترجمته إلى العربية ووزعت منه ملايين النسخ في مختلف أنحاء البلاد.

بعد مدة من الزمن، قام جنرال بريطاني يتقن اللغة العربية بزيارة إلى عدن، فأخذ بيده حفنة من هذه المنشورات، وسأل الضابط المسؤول عن الدعاية: ما هذا الذي كنتم تسقطونه من الطائرة في أرجاء البلاد؟!!!

أجاب ضابط الدعاية: هذه منشورات نقوم بنشرها لكسب ولاء الأهالي إلى جانب الحلفاء!!!؟؟

سأله الجنرال: ؟؟ وهل تعرف ما المكتوب فيها؟!!

قال الضابط المسؤول طبعا سيدي أعرف، مكتوب فيها النصر للحلفاء!!

فقال الجنرال لقد خدعكم المترجم اليمني!! : ليس هذا هو المكتوب، وإنما كتب فيها: ‏ «اشتروا أجود أنواع الشاي من عند عمر باهبري» يا أغبياء

نتداول فيما بيننا المثل القائل: «حصوة بتساند جبل» كناية عن أهمية الدعم ومهما كان صغيرا او كبير، فما بالكم ان كان جبلا يسند جبلا، ليكون لهما الشموخ والقوة والإقدام.

نعم ما نشاهده اليوم من دعم وموقف مشرف من إخواننا في اليمن مع أهلنا في غزة يستحق الاحترام والتقدير والتبجيل وهذا ليس بغريب على أهل اليمن والفخر والخيلاء فهم أرق أفئدة وألين قلوبا والأقرب رحما لأهل الشام وصدق رسول الله حين قال:- طوبى للشام قلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فقال ابن حوالة خر لي يا رسول الله، إن أدركت ذلك، فقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهلها...

نعم إنها اليمن بلا تفرقة ولا عنصرية ولا مناطقية ولا طائفية مقيتة، زرعها الاستعمار بيننا لتكون وبالا علينا ...

نعم إنها اليمن يا سادة برحابتها وصبرها وصمودها وبكبريائها وشموخها، وعلو هامتها من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.....

نعم إنها اليمن فهي من كتب التاريخ عنها وخط أمجادها كحروف من ذهب مصفى يسر الناظرين...

نعم والف نعم إنها اليمن يا معاشر الرجال طعام سيوف أهلها نهج الأعادي، ولها في الحرب مرتبة تهاب..

نعم إنها اليمن لمن يعتبر حطموا إيوان كسرى يوم أقبل في السفن.

حمى الله اوطاننا جميعا وفرج الهم والحزن على أهلنا في غزة وفلسطين فهو لهم راحم وهو أرحم الراحمين...

المهندس مدحت الخطيب كاتب ونقابي اردني