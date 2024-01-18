تحصين المؤسسات المالية (البنوك الاردنية) ضد التهديدات السيبرانية

MENAFN - Khaberni) في المشهد المعاصر، حيث تعتبر المؤسسات المالية في طليعة مستخدمي ومقدمي المنتجات التكنولوجيه، فلا بد من التركيز على أهمية سياسات التأمين السيبراني. حيث يشكل تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها تهديدات كبيرة للقطاع المالي، مما يحتم على المؤسسات اتخاذ إجراءات وقائية استباقية ضد الخسائر المالية المحتملة والتي من المحتمل الممكن ان تصبح مؤكدة.

ولا بد من الاشارة الى ان العثور على الغطاء التأميني المناسب والحصول على التغطية التأمينية المناسبة أمرًا ضروريًا لحماية الشركات المالية كالبنوك من الخسائر التي لم تعد محتملة الوقوع لا بل اصبحت في حكم المؤكد نتيجة الزيادة الكبيرة للهجمات السيبرانية. ولا تحتاج المؤسسات المالية فقط إلى النظر في مستوى التغطية لاحتياجات أعمالها التكنولوجية، ولكن يجب عليها أيضًا مراجعة وثائق التأمين هذه بانتظام للتأكد من أن التغطية المتوفرة لديها كافية. ولذلك، يجب أن يغطي التأمين السيبراني الشامل الخسائر المالية المباشرة التي تتكبدها المؤسسات المالية بسبب الهجمات السيبرانية. ويشمل ذلك تحويلات الأموال غير المصرح بها، والمعاملات الاحتيالية، والسرقة المالية الناتجة عن أنشطة الجرائم الإلكترونية. وبالتالي، ينبغي للسياسات التأمينية أن تحدد حدود التغطية وآليات تقييم الخسائر المالية وتعويضها، مما يضمن الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب للحوادث السيبرانية.

يُعهد إلى المؤسسات المالية بكميات هائلة من البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات العملاء وتفاصيل المعاملات. ولا بد من ان يوفر التأمين السيبراني ضمانة مالية وتغطية تأمينية حاسمة من خلال تغطية الخسائر التي من الممكن تكبدها البنوك بسبب تحويلات الأموال غير المصرح بها، والمعاملات الاحتيالية، والسرقة الناتجة عن الهجمات السيبرانية. وفي غياب التغطية التأمينية الكافية لمثل هذه الحوادث، فالمؤسسات المالية تخاطر بتحمل تداعيات مالية كبيرة، بما في ذلك الخسائر النقدية المباشرة التي يمكن أن تؤثر سلبا على استقرارها التشغيلي وصحتها المالية على المدى الطويل؛ فعلى سبيل المثال، تنظر محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في ولاية فلوريدا في استئناف مقدم للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا، حيث قضت المحكمة الجزئية بأن بوليصة التأمين السيبراني لا تغطي تحويل الأموال الناجمة عن المعاملات الاحتيالية الالكترونية. ولسوء الحظ، فإن تحويل الأموال المتعلقة بهجوم التصيد الاحتيالي ليس أمرًا غير معتاد. لذلك، من المهم للغاية أن تكون الشركات المالية، وخاصة تلك التي تقوم بتحويل الأموال بشكل روتيني لإجراء معاملات أعمالها، على دراية بنوع ومدى وقيود تغطية التأمين السيبراني الخاصة بها.

علاوة على ذلك، تتعامل المؤسسات المالية بشكل عام والاردنية منها كذلك مع قواعد بيانات واسعة لمعلومات العملاء، ويمكن أن يؤدي خرق البيانات إلى عواقب قانونية ومالية شديدة. وعلية فإن سياسات التأمين السيبراني التي تغطي مسؤولية خرق البيانات تحمي المؤسسات من التكاليف القانونية ونفقات الإخطار والغرامات المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال التنظيمي. وبدون التغطية الكافية، قد تواجه المؤسسات المالية أضرارًا مالية وأضرارًا كبيرة تتعلق بسمعتها في أعقاب انتهاك البيانات، مما قد يؤدي إلى عقوبات تنظيمية ونزاعات قانونية.

ويشكل تزايد عمليات الابتزاز السيبراني وهجمات برامج الفدية تهديدًا كبيرًا للمؤسسات المالية. ويعد التأمين السيبراني الذي يشمل تغطية مدفوعات الابتزاز ومبالغ الفدية والنفقات المرتبطة بها أثناء المفاوضات أو التحقيقات أمرًا ضروريًا للاستجابة الفعالة لمثل هذه التهديدات. ويجب ان تضّمن بوالص التامين الخاصة بالهجوم السيبراني

تغطية الابتزاز السيبراني لكي تتمكن المؤسسات المالية من التغلب على هذه المواقف المعقدة بالدعم المالي اللازم لحماية أصولها والحفاظ على استمرارية اعمالها.

وفي الواقع، تعمل المؤسسات المالية ضمن بيئة تنظيمية صارمة ومراقبة حثيثة من قبل البنك المركزي. وعلية فأن سياسات التأمين السيبراني التي تغطي تكاليف الامتثال التنظيمي تساعد المؤسسات في الوفاء بالتزاماتها بعد الحادث، بما في ذلك التحقيقات وعمليات التدقيق وجهود الامتثال. وبدون مثل هذا النوع من التغطية، قد تكافح المؤسسات المالية للتنقل في المشهد التنظيمي بعد وقوع حادث إلكتروني، مما يعرضها لخطر فرض عقوبات إضافية، والتدقيق التنظيمي، والإضرار المحتمل بالسمعة التي تعتبر جزء اساسي من عمل المؤسسات المالية؛ فالبنوك اكثر ما تملكة هو سمعتها لدى عملائها.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى تعطيل العمليات التجارية العادية، مما يتسبب في انقطاع الأعمال وخسائر في الإيرادات والإضرار بالسمعة. ومن المفضل لا بل من الموصى به قانونا ان تُضّمن وثائق التأمين السيبراني ذات التغطية الشاملة استمرارية الأعمال من خلال توفير الدعم المالي أثناء التعافي وتخفيف تأثير هذه الاضطرابات. النجمة عن الاختراقات السيبرانية؛ حيث تعد القدرة على التعافي بسرعة من أي حادث إلكتروني أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات المالية للحفاظ على ثقة العملاء والحفاظ على النزاهة التشغيلية والحفاظ على سمعتها في السوق.



ومما لا شك فيه أن الهجمات السيبرانية يمكن أن تسبب أضرارا مادية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية مثل الخوادم والشبكات. وعلية من الموصى به أن تمتد التغطية الشاملة لتشمل التكاليف المرتبطة باستعادة النظام والإصلاحات واستبدال الأجهزة أو البرامج المعرضة للخطر. كما يجب أن تحدد السياسات أنواع أضرار النظام المغطاة، وعملية الاستعادة، وشروط تقديم المطالبات المتعلقة بالأضرار المادية. الناجمة عن الهجمات الالكترونية. وبالمثل، يمكن أن تؤدي الحوادث السيبرانية إلى ضرر كبير بالسمعة. وينبغي أن تشمل التغطية الشاملة تكاليف إدارة الأزمات، وجهود العلاقات العامة، واستراتيجيات الاتصال لاستعادة الثقة في المؤسسة. ويجب أن تحدد السياسات حدود التغطية لإدارة الأزمات والعلاقات العامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ثقة العملاء. فالهجمات الإلكترونية لا تؤدي إلى خسائر مالية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تشويه سمعة المؤسسات المالية. وتعتبر سياسات التأمين السيبراني التي تشمل تغطية إدارة الأزمات وجهود العلاقات العامة مفيدة في إعادة بناء الثقة بين أصحاب المصلحة ( البنوك والعملاء). لان عواقب الاضرر بالسمعة يمكن أن تكون بعيدة المدى، بما في ذلك استنزاف العملاء وتقلص القدرة على جذب عملاء جدد. وعلية فمن الاجدر قانونا ان تضّمن التغطية التأمينية لإدارة السمعة استجابة شاملة للتأثيرات غير المالية للهجمات الإلكترونية.

وقد دفع تصاعد وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيدها المؤسسات المالية إلى البحث عن تغطية تأمينية قوية للتخفيف من التداعيات المالية المحتملة المرتبطة بمثل هذه الحوادث. وبالتالي، ينبغي أن تكون شركات التأمين قادرة على تغطية الخسائر الفعلية التي تتكبدها المؤسسات المالية نتيجة للهجمات السيبرانية. وعلية يثور التساؤل هنا عن قدرة شركات التأمين الاردنية على توفير مثل هذا النوع من التغطية التأمينية للبنوك الاردنية وان تصبح رائدة بطرح مثل هذه المنتجات التأمينية للمؤسسات المالية وذلك من خلال تجمعات او الحصول على تغطيات اعادة تأمين من الشركات العالمية.

وفي الختام، تلعب شركات التأمين دورًا محوريًا في حماية المؤسسات المالية من الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. ويجب أن تحدد السياسات بوضوح أنواع الخسائر المالية المغطاة، بما في ذلك تحويلات الأموال غير المصرح بها، والمعاملات الاحتيالية، والسرقة الناتجة عن أنشطة المجرمين السيبرانيين. وينبغي تحديد حدود التغطية وآليات التقييم بوضوح لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث السيبرانية. كما يجب أن تشمل بوليصة التأمين السيبراني القوية للمؤسسات المالية نطاقًا واسعًا من التغطية، ومعالجة الخسائر المالية، وانقطاع الأعمال، ومسؤولية اختراق البيانات، والابتزاز السيبراني، وتلف النظام، وتكاليف الامتثال التنظيمي للمعايير الامنية التكنولوجية، وإدارة الأزمات. إن تصميم السياسات بما يتناسب مع مخاطر الأمن السيبراني الفريدة التي تواجهها المؤسسات المالية يضمن استجابة مرنة وفعالة للمشهد المتطور للتهديدات السيبرانية.