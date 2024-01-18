حزب الله يرفض مقترحات أمريكية للتهدئة

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- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني مطلع، أن حزب الله رفض مقترحات المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتاين، لتهدئة الجبهة الشمالية، بما في ذلك إبعاد حزب الله عن الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المسؤول اللبناني إن حزب الله مستعد للاستماع ومنفتح على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة.
وفي الفترة الأخيرة، أجرى المبعوث الأمريكي مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، دعا خلالها إلى العمل على تجنب تدهور الوضع على الحدود إلى الأسوأ.
وخلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، شدد المبعوث الأمريكي على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، حتى لو لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن".
ودعا هوكشتاين إلى العمل على التوصل إلى "حل وسط مؤقت، حتى لا تتدهور الأمور نحو الأسوأ"، وفقا لبيان أصدره مكتب ميقاتي.
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