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حزب الله يرفض مقترحات أمريكية للتهدئة

1/18/2024 5:26:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لبناني مطلع، أن حزب الله رفض مقترحات المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتاين، لتهدئة الجبهة الشمالية، بما في ذلك إبعاد حزب الله عن الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المسؤول اللبناني إن حزب الله مستعد للاستماع ومنفتح على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة.

وفي الفترة الأخيرة، أجرى المبعوث الأمريكي مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، دعا خلالها إلى العمل على تجنب تدهور الوضع على الحدود إلى الأسوأ.

وخلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، شدد المبعوث الأمريكي على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، حتى لو لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن".

ودعا هوكشتاين إلى العمل على التوصل إلى "حل وسط مؤقت، حتى لا تتدهور الأمور نحو الأسوأ"، وفقا لبيان أصدره مكتب ميقاتي.

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