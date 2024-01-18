حوارية في الشرق الأوسط تناقش ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمي

MENAFN - Khaberni) خبرني- ناقشت جلسة حوارية عقدت في جامعة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي أقيم في البحر الميت نهاية الشهر الماضي.





وشارك في النقاشات، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، لجان مجلس الأعيان: المالية والاقتصادية، والإدارية، والتربية والتعليم، والصحة والبيئة والسكان، والزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والتراث، والخدمات العامة، بالإضافة إلى رؤوساء جامعات.





وقال محافظة إن توصيات المؤتمر بحاجة إلى مناقشة للوصول إلى الجودة في البحث العلمي، إذ أنها لم تحددت أولويات البحث العلمي وإنما حددت الأولويات التي جاءت من الوزارات.





وبين أن الوزارة وافقت على إطلاق دورة بحثية يمكن للباحثين من مختلف الجهات والمؤسسات أن يتقدموا لها، داعيا إلى التريث في مناقشة تشريعات وقوانين للبحث العالمي لأن وزارة التعليم العالي ستدمج مع وزارة التربية تحت اسم وزارة التربية والموارد البشرية وضمن خطة تطوير القطاع العام.





بدوره قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى حمارنة إن الجلسة الحوارية تأتي لمناقشة ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية، الناتجة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي عقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومؤسسة عبد الحميد شومان.





وأضاف أن عدداً من الأمور المهمة التي ستناقش، مرتبطة بتجويد البحث العلمي، ومنها مراجعة التعليمات المعنية بتحديد نسبة 5 بالمئة المخصصة للبحث العلمي من موازنة الجامعة، ووضع تعليمات تراعي خصوصيه البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية، وتطوير أنظمة الترقية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس تراعي تحفيز الأبحاث البينية ضمن مظلة الأبحاث التطبيقية التي تتناول الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن النقاش رفع الحدود العليا للحوافز المالية لدعم الدراسات والابحاث الإجرائية، وإقرار تعليمات تلزم بإعادة النظر بالخطط الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية، وتعليمات تحدد آليات وأسس التقييم واستراتيجيات التقويم في التعليم والتعلم الجامعي، وتعديل تعليمات الدراسات العليا، وإقرار مدونة أخلاقيات البحث العلمي.





من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن الجلسة تأتي إدراكا من أهمية تطابق الأبحاث العلمية مع الأولويات الوطنية، وسدّ الفجوة المعرفية في المؤسسات، وتقليص حجم التحديات الحادة التي تواجه الشباب، ما يشكل ضرورة وطنيّة تتطلب مواءمة المنظومة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي مع تطورات العصر ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي.





وأشار إلى أن تطلعات القرن الحادي والعشرين تتطلب تعزيز نماذج تعليمية تعلمية تلبي الاحتياجات والكفايات المطلوبة في هذا العصر، ما يعني حل المشكلات واستباقها كمكونات أساسية.





وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وإعادة هيكلة الأطر والبنى التشريعية في الجامعات مع تنمية ثقافة الابتكار فيها، وتطوير منصات تُمكَّن الأكاديميين والطلبة من التكيف مع متطلبات التطور العلمي، والمعرفي، والصناعي، والرقميّ المتسارع، للمساهمة اقتصاديات المعرفة والابتكار والصناعة.





وأشاروا إلى ضرورة دعم الأبحاث العلمية التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية، وإعادة النظر في مسارات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية بمراحلها المختلفة، مع إقرار مدونة مرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي.